سيول تتوقع استقرار العلاقات مع طوكيو بعد فوز تاكايتشي الساحق في الانتخابات

Photo : YONHAP News

توقعت الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية استمرار تطور العلاقات الثنائية مع اليابان رغم نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدت فوزا ساحقا لرئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي".وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين بأن كوريا الجنوبية تتوقع استمرار تقدم العلاقات مع اليابان بشكل إيجابي، بغض النظر عن التغييرات في المشهد السياسي الداخلي الياباني، مشيرا إلى وجود توافق واسع بين البلدين حول تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستدام ومستقبلي.وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه تاكايتشي قد فاز يوم الأحد بـ316 مقعدا من أصل 465، متجاوزا بذلك أغلبية الثلثين في مجلس النواب المكون من 465 عضوا.وخلال الحملة الانتخابية، ركزت تاكايتشي على رؤيتها بعنوان "اليابان القوية"، وأشارت إلى سياسات ذات توجهات يمينية وتعديل دستوري، مما ساهم في تحقيق فوز ساحق.وعلى الرغم من أن بعض المراقبين أعربوا عن مخاوفهم من أن تاكايتشي قد تتبنى سياسة خارجية أكثر تحفظا وصرامة، إلا أن حكومة سيول قالت إنها تعتقد أن العلاقات الثنائية يمكن أن تتقدم على أساس التفاهم المشترك القائم بين البلدين، بغض النظر عن الوضع السياسي الداخلي في اليابان.