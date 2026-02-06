كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية تناقشان التعاون الدفاعي

Photo : YONHAP News

ناقش وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو باك" التعاون الدفاعي مع وزير الحرس الوطني السعودي "عبد الله بن بندر آل سعود".وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن المحادثات جرت على هامش معرض الدفاع العالمي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية أمس الاثنين.وخلال الاجتماع، أكد الوزير الكوري أن البلدين يعملان على بناء مشاركة متينة، ودعا إلى تطوير تعاون مثمر للطرفين في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.ومن جانبه أعرب الوزير السعودي عن دعمه للتعاون الدفاعي في مجالات واسعة، تشمل تبادل الأفراد والتدريب العسكري، مع توسيع نطاق التعاون في الصناعات التسليحية.والتقى الوزير الكوري أيضا بممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في معرض الدفاع العالمي. ودعا مسؤولون في القطاع إلى دعم حكومي أكبر لتوسيع صادرات الدفاع، ووعدت الوزارة بالترويج للصناعات الدفاعية الكورية على الصعيد الوطني، ومساعدة الشركات الصغيرة على الوصول إلى أسواق التصدير.