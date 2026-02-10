الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

تاكايتشي تشكر لي على رسالة التهنئة بعد فوزها في الانتخابات

Write: 2026-02-10 10:43:17

تاكايتشي تشكر لي على رسالة التهنئة بعد فوزها في الانتخابات

Photo : EPA / Yonhap

ردّت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، التي حققت فوزا ساحقا في الانتخابات العامة أول من أمس الأحد، على رسالة التهنئة من الرئيس الكوري لي جيه ميونغ.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين اليابانية والكورية، كتبته في وقت متأخر من ليلة الاثنين، شكرت تاكايتشي الرئيس لي على كلماته الدافئة.
وكان الرئيس الكوري قد هنأ تاكايتشي في وقت سابق من يوم أمس على فوزها في الانتخابات، وأعرب عن تطلعه إلى الترحيب بها في كوريا الجنوبية قريبا لحضور القمة القادمة بينهما.
وكتبت تاكايتشي قائلة إن اليابان وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان يجب عليهما التعاون لمواجهة التحديات على صعيد المجتمع الدولي.
وأضافت أنها تتشارك مع الرئيس الكوري فهما مشتركا للأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، وهو رأي أكده لي خلال زيارته لمحافظة نارا الشهر الماضي.
كما أعربت تاكايتشي عن أملها في تطوير العلاقات الثنائية بطريقة مستدامة ومستقبلية في ظل قيادتيْهما، وتطلعها إلى زيارة كوريا الجنوبية للاجتماع مع الرئيس لي.
