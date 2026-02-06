كوريا تنظم فاعليات ثقافية في فرنسا بمناسبة مرور 140 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية

Photo : YONHAP News

ستنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية فاعليات ثقافية متنوعة في فرنسا بمناسبة الذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وصرحت الوزارة بأنها تخطط لتقديم أعمال الفنانين البارزين في مختلف المجالات، مثل الفن البصري والعروض والمحتويات، داخل المراكز الثقافية والفنية الرئيسية في فرنسا تحت شعار "الإبداع والفرص والتضامن"، طوال هذا العام.ومن بين تلك الفاعليات، معرض خاص لفنانة الوسائط "كانغ إيه يون"، ومعرض جماعي للفنانين الشباب بدءا من شهر أبريل القادم ولمدة شهرين في مؤسسة "بي مين كو" في باريس، كما سيتم تنظيم معارض خاصة تقدم الثقافة الكورية على نطاق واسع مثل "أسرار الجمال الكوري" و"شيلا، الذهب والقدسية"، في متحف غيميه الوطني للفنون الآسيوية في باريس.وسوف تقام أيضا عروض فنية متنوعة في المتاحف والمراكز الفنية الرئيسية في وسط العاصمة الفرنسية بما في ذلك متحف باريس للفن الحديث في شهر مايو القادم، وعدد من الأعمال المسرحية الكورية الممتازة تحت عنوان "اللغة الكورية"، في مهرجان "أفينيون"، وهو مهرجان عالمي للفنون الأدائية في شهر يوليو القادم.وسوف تشارك كوريا الجنوبية كضيف شرف في السوق الدولية للمحتوى السمعي البصري في فرنسا في شهر مارس القادم، وإنشاء مركز للترويج الشامل للأفلام الكورية على هامش مهرجان "كان" السينمائي الدولي في مايو.