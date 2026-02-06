الحكومة الكورية تنشيء نظاما للمراجعة حول الاستثمار في أمريكا

Photo : YONHAP News

قال "كو يون تشول" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية الكوري إنه سيتم وضع نظام يسمح بالمراجعة التمهيدية في عملية الاستثمار الكوري في الولايات المتحدة.جاء ذلك في اجتماع عقده نائب رئيس الوزراء للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية صباح اليوم، حيث تمت الموافقة على الخطة من أجل المضي قدما نحو تنفيذ مذكرات التفاهم الكورية الأمريكية بشأن الاستثمارات الاستراتيجية.وأوضح نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه في حالة تمرير البرلمان للقانون ذي الصلة، فسوف يستغرق الأمر حوالي 3 أشهر إضافية لدخوله حيز التنفيذ.وأضاف أن الجانب الكوري يعتزم إنشاء نظام لإجراء مراجعة تمهيدية مسبقة للمشروعات المرشحة التي سيتم تحديدها من قبل الجانبين في حدود ما تتيحه الصلاحيات الإدارية، إلى حين سن القانون الخاص ودخوله حيز التنفيذ. كما سيتم تكليف اجتماع الوزراء للشؤون الاقتصادية الخارجية بالقيام بدور "غرفة العمليات" المؤقتة بدلا من اللجنة المنصوص عليها في القانون الخاص.