الشرطة الكورية تجري تحقيقات في 18 موقعا بشأن إرسال طائرات درون إلى كوريا الشمالية

أجرى فريق مشترك من الجيش والشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقات مع جهاز المخابرات الوطني وقيادة المخابرات العسكرية، ضمن تحقيقاته في قضية اختراق طائرات درون للمجال الجوي الكوري الشمالي.وفي هذا السياق، نفذ الفريق مذكرة للمداهمة والتفتيش في 18 موقعا، بما في ذلك قيادة المخابرات العسكرية وجهاز المخابرات الوطني.وقال مسؤول في الفريق إنه تم توجيه تهمة إضافية لـ3 مدنيين قاموا بإرسال طائرات درون إلى كوريا الشمالية، وهي تهمة "خيانة عامة للدولة" بموجب القانون الجنائي، إلى جانب مخالفتهم لقانون سلامة الطيران.وأضاف أن الفريق يعتزم كشف الحقائق المتعلقة بقضية طائرات الدرون بشكل كامل من خلال تحليل المواد المضبوطة وإجراء تحقيقات صارمة مع المتهمين.كما أوضح فريق التحقيقات المشترك أنه قام بتوجيه الاتهام والتحقيق مع 3 عسكريين في الخدمة وموظف واحد من جهاز المخابرات الوطني للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.