كوريا تشهد تساقط أمطار وثلوج في معظم المناطق صباح اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

توقعت الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار وثلوج في معظم أنحاء البلاد حتى صباح اليوم الأربعاء.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، ستشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو والأجزاء الشرقية من مقاطعة شمال جولا تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات، بينما ستشهد معظم المناطق الداخلية تساقطا للثلوج يصل إلى سنتيمتر واحد.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباحا بين أربع وثلاث درجات مئوية تحت الصفر، أي أعلى بدرجتين إلى خمس درجات من السنوات السابقة.أما درجات الحرارة العظمى نهارا فسوف تتراوح بين أربع واثنتي عشرة درجة مئوية.وفي سيول، ستبلغ درجات الحرارة صباحا مستوى الصفر، وترتفع إلى خمس درجات مئوية بعد الظهر.ولا يزال التحذير من الطقس الجاف ساريا في مقاطعة كانغ وان، حيث دعت سلطات الأرصاد الجوية إلى توخي الحذر الشديد لتجنب الحرائق.