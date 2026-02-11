الحكومة الكورية تقدم مساعدات نقدية للمجتمعات الزراعية والصيادين

ستوفر الحكومة الكورية دخلا شهريا أساسيا قدره 150 ألف وون كوري، أي ما يعادل 103 دولارات أمريكية تقريبا، لسكان المجتمعات الزراعية والصيادين الذين يواجهون تحديات انخفاض عدد السكان.وأعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أنها ستضع اللمسات الأخيرة اليوم الأربعاء على المبادئ التوجيهية لتنفيذ البرنامج التجريبي للدخل الشهري الأساسي، وسوف توزعها على الحكومات المحلية التي ستبدأ صرف المساعدات النقدية اعتبارا من نهاية هذا الشهر، بعد التأكد من استحقاق المستفيدين.وسوف تشمل التجربة عشر مناطق حتى العام القادم، بما في ذلك أربع مناطق في مقاطعتي شمال وجنوب جولا.وسوف يتم استخدام قسائم هدايا محلية لتوزيع الأموال، والتي لا يمكن استخدامها إلا في المنطقة التي يقيم فيها المستفيد. وللتحقق بموضوعية من آثار الدخل المضمون خلال الفترة التجريبية، سيجري المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية تقييمات منهجية تستند إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وذلك لتحديد مسار البرنامج الرئيسي.