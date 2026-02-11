خطة حكومية لزيادة حصص القبول في كليات الطب الكورية بمعدل 668 طالبا سنويا

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية زيادة حصص القبول في 32 كلية طب خارج منطقة العاصمة سيول بمعدل 668 طالبا سنويا بين العامين الدراسيين 2027 و2031، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرعاية الصحية الإقليمية والأساسية والعامة.وأوضحت وزارة الصحة أن هذا القرار اتُخذ خلال اجتماع لجنة مناقشة سياسات الرعاية الصحية أمس الثلاثاء.وتخطط الوزارة لزيادة حصص القبول في هذه الكليات بمقدار 490 طالبا في عام 2027، و613 طالبا في عاميْ 2028 و2029، و813 طالبا بعد عام 2030. وبذلك، ستستقبل هذه الكليات إجمالا 3342 طالبا إضافيا خلال السنوات الخمس.ومع هذا القرار، سيبلغ عدد المقبولين في كليات الطب خارج سيول 3548 طالبا في عام 2027، و3671 طالبا في عاميْ 2028 و2029.ويثور التساؤل حول ما إذا كانت خطوة الحكومة لتوسيع حصص القبول بعد توقف دام عامين ستثير ردود فعل غاضبة من المجتمع الطبي.