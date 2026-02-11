وفد أمريكي يزور كوريا الجنوبية لمناقشة تنفيذ اتفاقيات القمة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يضم وفد أمريكي يزور كوريا الجنوبية في أواخر هذا الشهر لمناقشة تنفيذ تقرير الحقائق المشترك الصادر بعد القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية والأمن، مسؤولين من جميع الوكالات ذات الصلة.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "باك إيل" في إحاطة صحفية دورية أمس الثلاثاء، بأن سيول تعمل على ترتيب زيارة الوفد الأمريكي إلى سيول في نهاية هذا الشهر أو أوائل مارس. وأوضح باك أن الوفد سيضم ممثلين حكوميين من مختلف المستويات، قادرين على تقديم المشورة بشأن جميع القضايا المتعلقة بتقرير الحقائق المشترك، بما في ذلك الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والتعاون في مجال الطاقة النووية وبناء السفن.ومن المرجح أن يضم الوفد الأمريكي مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارات الخارجية والطاقة والدفاع.وأوضح المتحدث أنه لم يتم بعد تحديد كيفية إجراء المحادثات بين سيول وواشنطن، لكن المشاركين سيعقدون اجتماعات في مكان واحد أو يجرون مناقشات على شكل جلسات.