الرئيس الكوري يناقش التعاون الدفاعي مع الأمين العام لحلف الناتو

Photo : YONHAP News

اتفق الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، "مارك روته"، خلال مكالمة هاتفية، على استمرار التواصل الوثيق بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية.وصرح المتحدث الرئاسي "كيم نام جون" أمس الثلاثاء بأن "لي" و"روته" تبادلا وجهات النظر حول تحديات الأمن العالمي والتعاون بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو.وخلال المكالمة، التي جاءت بناء على طلب من الأمين العام لحلف الناتو، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التعاون بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو لمواجهة تحديات الأمن العالمي.وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس سلط الضوء على كوريا الجنوبية كشريك مثالي في مجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى تعاونها الدفاعي مع العديد من الدول الأعضاء في حلف الناتو، ودعا إلى إحراز تقدم ملموس في التعاون في مجال صناعة الأسلحة من خلال مجلس الصناعات الدفاعية بين كوريا الجنوبية وحلف الناتو الذي تم إطلاقه في العام الماضي.وأشاد روته بقدرات كوريا الجنوبية في مجال الصناعات الدفاعية، وأعرب عن دعمه للتعاون في هذا القطاع.واتفق الجانبان على تعميق العلاقات في مجالات تشمل الدفاع والفضاء وتبادل المعلومات.