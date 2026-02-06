معهد التنمية الكوري يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بـ0.1%

Photo : YONHAP News

توقع معهد التنمية الكوري أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام 1.9%، وهو معدل أعلى بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة.وأوضح تقرير صادر عن المعهد الحكومي الكوري اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 1.9% هذا العام بعد أن كان 1% في العام الماضي، وذلك نتيجة لانتعاش صادرات أشباه الموصلات وتعافي الاستهلاك.وكان المعهد قد توقع في شهر نوفمبر من العام الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري 1.8% لهذا العام.وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك في القطاع الخاص سيرتفع بنسبة 1.7%، بعد أن كان 1.3% في العام الماضي، بينما سترتفع الاستثمارات في المرافق بنسبة 2.4% هذا العام، بعد أن كانت 2% في العام الماضي، وسترتفع الاستثمارات في الإنشاءات بنسبة 0.5%، أي أقل بنسبة 1.7% من توقعات المعهد السابقة.وتوقع التقرير أيضا أن يرتفع التضخم بنسبة 2.1% بسبب تعافي الاستهلاك على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.