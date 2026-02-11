الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

الحكومة الكورية تطلق فريق عمل وزاريا من أجل إدارة الأسعار

Write: 2026-02-11 13:44:14

Photo : YONHAP News

أطلقت الحكومة الكورية فريق عمل على مستوى وزاري من أجل إدارة الأسعار التي تؤثر على سبل العيش اليومية.

وعقدت الحكومة الاجتماع الأول لفريق العمل الوزاري المشترك اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "كو يون تشول".

وفي كلمته الافتتاحية، قال "كو" إنه على الرغم من أن الحكومة حققت هدفها من معدل التضخم في أسعار المستهلكين في يناير عند مستوى 2%، إلا أن المواطنين ما زالوا يعانون من أعباء غلاء المعيشة نتيجة لتراكم ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية.

وأشار الوزير "كو" إلى أن بعض الشركات حققت أرباحا غير مشروعة من خلال التواطؤ غير العادل أو استغلال النظام، في حين أن عوامل هيكلية مثل تغير المناخ وتراجع الإنتاج الزراعي مازالت تمارس ضغطا تصاعديا على الأسعار.

وشدد على أن الحكومة ستراقب عن كثب القضايا المتعلقة بسبل العيش، وستقضي على الممارسات التجارية غير العادلة، كما ستصحح هياكل التوزيع المختلة.
