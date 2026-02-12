الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

سيول تشكل فريقا للتفاوض بشأن الغواصات النووية قبل المحادثات مع واشنطن

Write: 2026-02-12 09:51:18

Photo : YONHAP News

شكلت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فريقا مخصصا لدعم المفاوضات بشأن المساعي الكورية لبناء غواصات نووية، وذلك قبل الزيارة المقررة لوفد أمريكي لإجراء محادثات حول هذا الموضوع.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوزارة أنشأت مؤخرا فريقا للتفاوض بشأن الغواصات النووية تابعا لإدارة شؤون أمريكا الشمالية.
وتعكس هذه الخطوة التقييم القائل بأن إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية سيتطلب مشاركة دبلوماسية مكثفة مع الإدارة الأمريكية والكونغرس والمراكز البحثية الأمريكية.
وسوف يشارك الفريق الجديد في فريق عمل حكومي بقيادة وزارة الدفاع، وسوف يكون بمثابة قناة للتشاور مع واشنطن بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.
وقد أنشأت وزارة الدفاع الكورية فريقا مشابها الشهر الماضي ضمن إدارة سياسات القوات العسكرية، ومن المتوقع أن تنسق الوزارتان جهودهما من خلال فريق العمل المشترك بين الوكالات.
ومن المتوقع أن يزور وفد أمريكي كوريا الجنوبية خلال هذا الشهر على أقرب تقدير لمناقشة المسائل الأمنية، بما في ذلك الغواصات النووية والطاقة النووية وبناء السفن.
