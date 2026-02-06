لجنة في البرلمان الكوري تصدق على تشريعين للإصلاح القضائي

Photo : YONHAP News

صدّقت لجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري على تشريعين للإصلاح القضائي بقيادة المعسكر الحاكم، أمس الأربعاء.ووافقت اللجنة خلال جلسة عامة على تعديلات قانون المحكمة الدستورية، التي تسمح بالطعن الدستوري في أحكام المحاكم، وتعديلات قانون تنظيم المحاكم، التي تزيد عدد قضاة المحكمة العليا.واحتج نواب حزب قوة الشعب المعارض بشدة على نظام الطعن القضائي المقترح، ووصفوه بـ"نظام المحاكمة الرابعة"، وغادروا قاعة الجلسة قبل التصويت.ويسمح التعديل المقترح على قانون المحكمة الدستورية للمتقدمين بالتماسات بأن يتقدموا بشكاوى دستورية ضد أحكام المحكمة العليا التي تم البت فيها بالفعل، بينما يزيد تعديل قانون تنظيم المحاكم عدد قضاة المحكمة العليا من 14 حاليا إلى 26 قاضيا.وبعد موافقة اللجنة القضائية على مشروعيْ القانونين، يتوجب الآن الحصول على موافقة برلمانية لجميع مشروعات قوانين الإصلاح القضائي الثلاثة التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم، بما في ذلك مشروع قانون يضيف جريمة جديدة هي التلاعب القانوني.