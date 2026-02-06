بث الحكم في قضية تمرد الرئيس السابق يون على الهواء

Photo : YONHAP News

تمت الموافقة على البث المباشر لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق "يون صوك يول" في قضية التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية في شهر ديسمبر من عام 2024.وأعلنت محكمة سيول المركزية أمس الأربعاء موافقتها على طلبات قنوات التلفزيون ببث جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس.وبموجب قرار المحكمة، سيتم تصوير وقائع المحكمة يوم النطق بالحكم باستخدام معدات المحكمة، ثم بثها مباشرة إلى القنوات التلفزيونية، مع احتمال حدوث تأخيرات طفيفة نتيجة لمشاكل تقنية.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تبث فيها جلسة النطق بالحكم على "يون" مباشرة، بعد بث جلسة إدانته والحكم عليه بالسجن خمس سنوات في شهر يناير الماضي بتهمة عرقلة عملية اعتقاله من قبل مكتب مكافحة فساد كبار المسؤولين.