ثنائي كوري يحتل قمة التصنيف العالمي لتنس الطاولة

Photo : YONHAP News

تمكن الفريق الثنائي الكوري الذي يعتبر الأقوى في تنس الطاولة والمكون من "إيم جونغ هون" و"شين يو بين"، من تصدر قمة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، ليصبحا المصنفين رقم 1 عالميا في فئة الزوجي المختلط.ووفقا للتصنيف المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد أمس، قفز تصنيف الفريق الكوري بمرتبة واحدة ليصبح في الصدارة، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الثنائي الكوري هذا المركز المرموق.وجاء هذا الإنجاز مدفوعاً بعدة عوامل فنية ونقاط تراكمية حيث حصد الثنائي رصيدا ضخما من النقاط بعد تتويجهما بلقب نهائيات الجولة العالمية في هونغ كونغ في ديسمبر الماضي.يشار إلى أن تصنيف الاتحاد الدولي يعتمد على أفضل 8 نتائج خلال فترة 12 شهرا.ومع سقوط نقاط بطولة سنغافوره للعام الماضي من رصيد الثنائي الصيني "لين شيدونغ" و"كواي مان" المصنفين في المركز الأول سابقا، استفاد الثنائي الكوري من ثبات نتائجهما.