إلغاء لقاء بين الرئيس وممثلي المعسكرين الحاكم والمعارض

Photo : YONHAP News

تم إلغاء مأدبة غداء كانت مقررة اليوم الخميس بين الرئيس "لي جيه ميونغ" وقادة الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض، وذلك بعد أن أعلن "جانغ دونغ هيوك" رئيس حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عدم حضوره رسميا قبل ساعة واحدة فقط من الموعد المحدد.وجاء قرار جانغ بالاعتذار عن الحضور عقب اجتماع للمجلس الأعلى للحزب، حيث واجه ضغوطا ورفضا علنيا من أعضاء المجلس الذين اعتبروا المشاركة "غير مناسبة" وطالبوه بألا يكون مجرد "تكملة عدد" في هذا اللقاء.وأرجع "جانغ" قراره إلى الجدل المثار حول "تدخل الرئيس في شؤون الحزب" خلال مناقشات الاندماج بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الوطن والإبداع، بالإضافة إلى الوضع التشريعي في البرلمان أمس.وانتقد جانغ تمرير الحزب الديمقراطي من جانب واحد لحزمة قوانين الإصلاح القضائي، بما في ذلك ما يسمى "قانون الاستئناف على الأحكام القضائية".ومن جانبه، وجّه "جونغ تشونغ ريه" رئيس الحزب الديمقراطي اتقادات حادة لهذا التصرف، وقال إن مأدبة الغداء أُلغيت بسبب وقاحة حزب قوة الشعب، وأضاف أن رئيس حزب قوة الشعب هو من طلب اللقاء، وهو من نقضه من طرف واحد. وأعرب عن ذهوله مما وصفه بسلوك الحزب الذي يفتقر لأدنى درجات الاحترام تجاه الشعب والرئيس.من ناحية أخرى، أعرب "هونغ إيك بيو" مساعد الرئيس للشؤون السياسية عن أسفه الشديد لإبلاغهم بالاعتذار قبل ساعة من اللقاء، معتبرا أن مثل هذا الاجتماع كان سيوفر فرصة للتواصل والتعاون بشأن القضايا الوطنية العالقة، وأنه من المؤسف جدا ضياع تلك الفرصة.وأكد أن المكتب الرئاسي سيواصل تمسكه بخيار الحوار والتعاون لتحسين حياة المواطنين.