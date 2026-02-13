المتزلجة تشيه كا أون تفوز بأول ميدالية ذهبية لكوريا في أولمبياد ميلانو كورتينا

Photo : YONHAP News

حققت لاعبة السنوبورد، أي التزلج على الثلج، الكورية "تشيه كا أون" أول ميدالية ذهبية لكوريا الجنوبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا" لعام 2026، لتحقق عودة قوية بعد سقوطها في الجولة الافتتاحية.واحتلت "تشيه" المركز الأول بتسجيل 90.25 نقطة في نهائي منافسات السنوبورد في ساحة "ليفينو سنو بارك" أمس الخميس، متفوقة على "كلوي كيم" من الولايات المتحدة، التي أنهت السباق بـ88 نقطة وحصلت على الفضية.وقبل انطلاق جولتها الثالثة والأخيرة، كانت "تشيه" تحتل المركز الحادي عشر بين 12 متسابقة في النهائي، بعد حصولها على 10 نقاط فقط في الجولة الافتتاحية، لكنها حققت عودة قوية في جولتها الثالثة.وبهذا الفوز، تكون "تشيه" قد حصلت على الميدالية الذهبية الأولى لكوريا الجنوبية في هذه الدورة، كما تصبح أول لاعبة كورية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية في منافسات هذه الرياضة.وقد وُلدت "تشيه" في نوفمبر 2008، وهو ما يعني أنها حطمت أيضا الرقم القياسي لأصغر بطلة أولمبية في هذه المسابقة، متجاوزة رقم "كلوي كيم" بحوالي 7 أشهر، البالغة من العمر 17 عاما و10 أشهر، الذي سجلته في دورة الألعاب الأولمبية في "بيونغ تشانغ" 2018.