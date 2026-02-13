المتزلج إيم جونغ أون يفوز بالميدالية البرونزية في سباق ألف متر للرجال

Photo : YONHAP News

فاز اللاعب الكوري "إيم جونغ أون" بالميدالية البرونزية في سباق التزلج السريع على المسار القصير لمسافة ألف متر للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا" لعام 2026.وعبر "إيم" خط النهاية في المركز الثالث في المنافسة النهائية أمس الخميس، في ساحة "ميلانو" للتزلج على الجليد في إيطاليا.وكانت تلك الميدالية هي الرابعة لكوريا الجنوبية، والأولى لها في التزلج السريع على المسار القصير في الأولمبياد الحالية.وكان "إيم" في المركز الأخير بين المتزلجين الخمسة حتى قبل آخر دورة، لكنه انطلق بقوة في اللحظات الأخيرة واندفع نحو خط النهاية ليحتل المركز الثالث خلف "يانس فان تي ووت" الهولندي و"سون لونغ" الصيني.