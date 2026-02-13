الحكومة الكورية تمنح فترة سماح لمالكي المنازل المتعددة بعد انتهاء الإعفاء الضريبي

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إنها ستمنح فترة سماح بعد انتهاء الإعفاء المؤقت من الضرائب المرتفعة على أرباح رأس المال لمالكي المنازل المتعددة في 9 مايو.وأكدت وزارة المالية أمس الخميس أن الإعفاء المؤقت سينتهي كما هو مقرر، لكن الحكومة ستمنح فترة سماح تتراوح بين 4 و6 أشهر لأصحاب المنازل المتعددة، ضمن التدابير التكميلية لتقليل أي تأثير سلبي على الجمهور.وقد نفذت حكومة الرئيس الأسبق "مون جيه إين" زيادة كبيرة في ضريبة الأرباح على مالكي المنازل المتعددة من أبريل 2018 إلى مايو 2022، وبعد ذلك تم تعليقها بواسطة حكومة الرئيس السابق "يون صوك يول"، ثم اتخذت الحكومة الحالية موقفا حازما ضد المضاربة العقارية، مشيرة إلى خططها لزيادة ضرائب أرباح رأس المال على مالكي المنازل المتعددة، مع تبني نهج أكثر حساسية تجاه السوق فيما يتعلق بالضرائب المتعلقة بالأسهم.