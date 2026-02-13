الرئيس لي يقول إن المزايا المالية للمستثمرين العقاريين تمثل مشكلة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن منح مزايا مالية لأولئك الذين يشترون عدة منازل كاستثمار، وليس للسكن، يمثل مشكلة، حتى لو كان الهدف هو استقرار أسعار المساكن.وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه "لي" في وقت مبكر من اليوم الجمعة، سأل الرئيس الكوري عن كيفية التعامل مع قروض الإسكان لأصحاب المنازل المتعددة عند استحقاقها.وأشار إلى أن اللوائح المتعلقة بالقروض لمالكي عدة منازل صارمة للغاية بالفعل، وتساءل عن عدالة تقديم تمديدات لأولئك الذين لم يقللوا من ممتلكاتهم، على الرغم من منحهم فرصا لسنوات، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على أرباح رأس المال.وقال "لي" إنه على الرغم من أن الوضع قد يكون صعبا، إلا أن الشؤون المالية، مثل جميع مجالات الإدارة، يجب أن تكون عادلة ومنصفة. وأضاف أن أولئك الذين يتبعون القواعد ويحترمون النظام الاجتماعي لا ينبغي أن يعانوا من أضرار مقارنة بأولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال خرق القواعد.وقال الرئيس إن كوريا الجنوبية تتجه نحو استعادة النظام والمنطق السليم، وأضاف أن المجتمع الطبيعي يضمن عدم معاقبة المواطنين الملتزمين بالقانون وعدم استفادة المخالفين، مشددا على أن العدالة هي محرك رئيسي للنمو المستدام في الديمقراطية.