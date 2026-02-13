رد إيجابي من بيونغ يانغ على اعتذار سيول عن قضية الدرون

Photo : YONHAP News

وصفت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، تعبير وزير التوحيد الكوري الجنوبي عن الأسف بشأن حادث إرسال طائرات مسيرة إلى كوريا الشمالية بأنه "سلوك معقول"، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، قالت "كيم" إنه من "حسن الحظ" أن وزير التوحيد "جونغ دونغ يونغ" أعرب رسميا عن أسفه لتوغل طائرات درون من الجنوب إلى كوريا الشمالية في أوائل هذا العام.ومع ذلك، شددت "كيم" على أن السلطات الكورية الجنوبية يجب ألا تحاول التستر على ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير للسيادة"، بل يجب أن تتخذ تدابير لمنع اختراق المجال الجوي لكوريا الشمالية، وأضافت أن بيونغ يانغ لا تهتم بمعرفة من يقف وراء ذلك الحادث، سواء كان فردا أو مجموعة مدنية، لكنها تحذر من أن أي استفزاز جديد سيؤدي إلى رد فعل شديد.وكان "جونغ" قد أعرب يوم الثلاثاء عن "الأسف العميق" لكوريا الشمالية بشأن قضية الطائرات المسيرة، وذلك خلال رسالة تهنئة في قداس للمصالحة الوطنية والتوحيد أقيم في كاتدرائية "ميونغ دونغ" في سيول.وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعرب فيها مسؤول حكومي كوري جنوبي عن الأسف لكوريا الشمالية بشأن طائرات الدرون التي يُزعم أن مدنيين أرسلوها إلى الشمال.