ارتفاع أسعار الواردات الكورية للشهر السابع على التوالي في يناير

ارتفعت أسعار الواردات الكورية الجنوبية للشهر السابع على التوالي في يناير الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية وانخفاض سعر صرف الدولار.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار الواردات 143.29 نقطة في يناير، بارتفاع 0.4% عن الشهر الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 7 سنوات ونصف التي يرتفع فيها مؤشر أسعار الواردات لمدة 7 أشهر متتالية، منذ الفترة من يناير إلى يوليو 2018.وقال البنك الكوري المركزي إن أسعار الواردات ارتفعت الشهر الماضي، حيث فاقت الزياداتُ في أسعار منتجات التعدين والسلع المعدنية الأولية، الانخفاضاتِ في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر أسعار الصادرات أيضا بنسبة 4% مقارنة بشهر ديسمبر، ليصل إلى 145.88 نقطة في يناير.