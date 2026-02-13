إقالة رئيس العمليات البحرية من منصبه بتهمة التورط في فرض الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

استبعدت وزارة الدفاع الكورية رئيس العمليات البحرية الأدميرال "كانغ دونغ غيل" من منصبه، بعد الكشف عن أدلة على تورطه في إعلان الأحكام العرفية عام 2024.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "جونغ بيت نا" خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الوزارة حددت شبهات تتعلق بقضية التمرد، وعلقت "كانغ" عن العمل اعتبارا من اليوم.وأضاف المتحدث أن الإجراءات التأديبية ستتبع ذلك، وستتخذ إجراءات إدارية اعتمادا على النتيجة.وكان "كانغ" يشغل منصب رئيس مقر الدعم العسكري لهيئة الأركان المشتركة في الوقت الذي تم فيه إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، وعُين قائدا للبحرية في سبتمبر من العام الماضي بعد إطلاق إدارة "لي جيه ميونغ".وسيشغل نائب قائد البحرية منصب القائد بالنيابة بعد هذه الخطوة.