90 % من معجبي فرقة بي تي إس الأجانب لديهم خبرة في دراسة اللغة الكورية

Write: 2026-02-16 11:29:59Update: 2026-02-16 12:05:52

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 9 من بين كل 10 من معجبي فرقة "بي تي إس" في الخارج سبق لهم أن درسوا اللغة الكورية، وأن السبب الأكبر في دراسة اللغة الكورية يرجع إلى الاهتمام بموسيقى الكيبوب.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث التقارب متعدد الثقافات على 381  من معجبي "بي تي إس"من 69 دولة، منها الولايات المتحدة والفلبين والهند وكندا، قال 93.4% من المشاركين إن لديهم تجربة في تعلم اللغة الكورية.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن غالبية المعجبين اعتمدت على التعلم الذاتي باستخدام تطبيقات الهاتف الذكي أو مقاطع الفيديو على الإنترنت، فيما بلغت نسبة من شاركوا في دروس حضورية لتعلم اللغة الكورية 7.8% فقط.
وكان السبب الأكثر شيوعا لتعلم اللغة الكورية هو الاهتمام بموسيقى الكيبوب وفنانيها بنسبة 70.6%.
