رئيس البرلمان الكوري يأمل أن يشهد هذا العام قفزة نحو التقدم

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس البرلمان الكوري "اُو وان شيك" عن أمله في أن يشهد هذا العام قفزة لكوريا الجنوبية نحو التقدم، متغلبة على الأزمات.وقال "اُو" في منشور كتبه على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين بمناسبة عيد رأس السنة القمرية، إن كوريا تحتاج إلى ديمقراطية تتجاوز الحدود التقليدية.وأضاف أنه يمكن لكوريا الجنوبية أن تمضي نحو مستقبل أفضل، عندما تُثْبِت الديمقراطية قيمتها في حياة المواطنين اليومية، داعيا السياسيين إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة ثقة الشعب وتخفيف الصعوبات المعيشية.كما دعا البرلمان إلى استحضار روح البداية التي تعهد بها عند افتتاح الدورة الثانية والعشرين تحت شعار "برلمان يحمي الشعب، برلمان يتقدم نحو المستقبل"، مؤكدا أن البرلمان سيواصل في العام الجديد أداء مسؤولياته وأدواره على أكمل وجه.