الزعيم الكوري الشمالي يفتتح حيا سكنيا لعائلات الجنود القتلى

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" حضر حفل افتتاح حي سكني جديد في بيونغ يانغ مخصص لعائلات الجنود الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في الخارج.وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال "كيم" إن الحي السكني الجديد يرمز إلى روح وتضحية الجنود القتلي، موضحا أن تلك المنازل تهدف إلى مساعدة العائلات المكلومة على الاعتزاز بأبنائهم وأزواجهم والعيش بسعادة.وأشار "كيم" إلى أنه أمر بسرعة إنهاء المشروع حتى ولو قبل يوم واحد من الموعد المقرر على أمل أن يجلب ذلك بعض الراحة لعائلات الجنود.يذكر أنه بموجب اتفاقية الدفاع المشترك مع روسيا، أرسلت كوريا الشمالية في عام 2024 حوالي 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، وقالت بعض المصادر إن أكثر من 6 آلاف منهم قد قُتلوا.كما أقامت كوريا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مراسم لتكريم قتلاها في الحرب، منها مجمع تذكاري جديد في بيونغ يانغ يضم منحوتات للجنود.