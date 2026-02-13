اليابان تبدأ في توليد الطاقة من محطة نووية لأول مرة منذ حادث فوكوشيما

Photo : YONHAP News

بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية، التي شهدت انفجارا في أثناء زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011، في توليد ونقل الطاقة من محطة نووية للمرة الأولى منذ 14 عاما.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" للأنباء وقناة "إن إتش كي" التلفزيونية، إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قامت اليوم الاثنين بتشغيل التوربينات باستخدام البخار الناتج من المفاعل رقم 6 في محطة "كاشيوازاكي كاريوا" النووية، وأنها ربطت الكهرباء المنتجة بمرافق النقل، لتبدأ بذلك مرحلة الاختبار لتوليد ونقل الطاقة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بتوليد ونقل الطاقة من محطة نووية منذ شهر مارس عام 2012، أي قبل إجراء الفحص الدوري للمفاعل رقم 6 في محطة "كاشيوازاكي كاريوا" النووية، التي تتكون من سبعة مفاعلات، وتصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 8 ملايين و212 ألف كيلو واط، مما يجعلها أكبر محطة طاقة نووية منفردة في العالم.