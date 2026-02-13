اللاعبة يو صونغ يون تتطلع إلى ميدالية ثانية في منافسات التزلج على الجليد

Photo : YONHAP News

تأهلت اللاعبة الكورية الشابة "يو صونغ يون" إلى نهائيات منافسات التزلج الحر على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا" في إيطاليا.وبعد فوزها بالميدالية البرونزية في منافسات القفز العالي، تتطلع اللاعبة "يو" حاليا إلى ميداليتها الثانية في هذه الدورة.وقد شاركت اللاعبة البالغة من العمر 18 عاما، في منافسات التزلج الحر على الجليد، بعدما حصلت على الميدالية البرونزية الثانية للفريق الكوري في منافسات القفز العالي على الجليد يوم العاشر من شهر فبراير الجاري.وفي منافسات التزلج الحر على الجليد، يتم تقييم اللاعبين بناء على مهاراتهم في اجتياز مختلف الحواجز. وعلى الرغم من أن القفز العالي، الذي فازت فيه بميدالية برونزية، هو تخصصها الرئيسي، إلا أن "يو صونغ يون" قدمت أداء مذهلا في التزلج الحر، وقد عبرّت عن رضائها التام عن أدائها، حيث حصلت على 76.8 نقطة، محتلة المركز الثالث في الجولة التمهيدية وتأهلت إلى الدور النهائي الذي يضم 12 متسابقة.ويعزز هذا الإنجاز من فرصها في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى.