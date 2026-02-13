كوريا الشمالية تُشدد على الولاء في ذكرى ميلاد زعيمها الراحل كيم جونغ إيل

Photo : KBS News

أحيت كوريا الشمالية اليوم السادس عشر من فبراير الذكرى الرابعة والثمانين على ميلاد زعيمها السابق الراحل "كيم جونغ إيل"، حيث أكدت على أهمية الاصطفاف خلف "الزعيم الأوحد" "كيم جونغ أون"، ودعت إلى الولاء له.جاء ذلك في افتتاحية صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، اليوم الاثنين، حيث قالت الصحيفة إن الزعيم هو محور الوحدة، والأساس الأيديولوجي للوحدة هو فكره الثوري، وهذه هي إرادة القائد العظيم الراسخة. وأضافت أن الوحدة هي جوهر القوة السياسية والأيديولوجية للدولة.كما رددت الصحيفة شعارات الزعيم الراحل كيم جونغ إيل، مثل: "اشتراكية على طريقتنا" و"الاعتماد على الذات"، وحثت الجمهور بقوة على الوحدة والتضامن، من أجل التغلب على جميع العقبات وتسريع التنمية الشاملة للدولة الاشتراكية.وقالت الصحيفة أيضا إنه يجب بناء قوة عالمية مرموقة على أراضي كوريا الشمالية، بحيث تحظى باحترام العالم، وبما يتماشى مع تطلعات القائد العظيم، كما يجب التمسك بإخلاص بأيديولوجية وقيادة "كيم جونغ أون"، بقلب واحد وعقل واحد، مع الدفاع عنه سياسيا وأيديولوجيا، "حتى لو كلّفنا ذلك أرواحنا".