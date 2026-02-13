الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الرئيس لي جيه ميونغ ينهئ الشعب الكوري بالسنة القمرية الجديدة

Write: 2026-02-17 13:23:21Update: 2026-02-17 13:33:43

Photo : YONHAP News

قدّم الرئيس "لي جيه ميونغ" وزوجته "كيم هيه كيونغ" التهنئة للشعب الكوري بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، سول.
وفي فيديو مسجل بعنوان "عيد سول سعيد للجميع ونحن معا"، ظهر الرئيس وقرينته وهما يرتديان الزي التقليدي الكوري "هان بوك"، حيث قال الرئيس إنه يجدد عهده كرئيس للجميع، ويحتضن جميع أبناء الشعب ويخدمهم، مؤكدا أنه سيمضي قدما بخطى ثابتة لا تتردد لكي يحقق صورة كوريا التي يطمح إليها المواطنون باعتبارها منارا وطريقا له.
كما أشار إلى أن حل المشاكل والأزمات بأسرع مما كان متوقعا جاء بفضل تكاتف المواطنين وجهودهم خلال العام الماضي، معربا عن شكره لهم لمحافظتهم على الوطن، سواء في الشوارع أو البيوت أو أماكن العمل.
وأعرب الرئيس عن أمنياته بأن يتقدم المجتمع الكوري في العام الجديد  نحو الأمام مرتكزا على أسس التضامن والثقة المتبادلة.
ومن جانبها، أعربت السيدة "كيم" عن تمنياتها بالصحة والسعادة لكل المواطنين في هذا العام أيضا.
