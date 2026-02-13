مسؤول أمريكي يشيد بكوريا الجنوبية كنموذج مثالي للدول الحليفة

Photo : YONHAP News

وصف وكيل وزارة الدفاع الأمريكية "إلبريدج كولبي"، الذي يعد أحد أبرز منظري الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب، كوريا الجنوبية بأنها "حالة نموذجية بين الدول الحليفة للولايات المتحدة".جاء ذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عُقد يوم السبت، حيث انتقد تقاعس بعض الحلفاء الأوربيين وطالبهم بتوسيع أدوارهم العسكرية أسوة بكوريا الجنوبية، التي أكد أنها مستعدة لتحمل دور قيادي في الدفاع التقليدي لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.كما شدد على ضرورة أن تزيد أوربا مسؤولياتها الأمنية ضد روسيا، تماما كما تفعل كوريا الجنوبية في منطقتها.وأشاد المسؤول الأمريكي بكوريا الجنوبية كأول دولة من خارج حلف "الناتو" تتعهد بإنفاق عسكري يصل إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو المطلب الذي ظل يصر عليه الرئيس الأمريكي ترامب لتعزيز تقاسم الأعباء.ووفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة التي أعلنتها واشنطن، ترى الولايات المتحدة أن كوريا الجنوبية تمتلك القدرة الكافية لتحمل المسؤولية الرئيسية في ردع كوريا الشمالية، مع حصولها على "دعم أمريكي حاسم ومحدود" عند الضرورة.