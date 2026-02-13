كوريا تفوز ببرونزية في منافسات التزلج على المضمار القصير للسيدات

Photo : YONHAP News

فازت اللاعبة الكورية "كيم كيل لي" نجمة التزلج السريع على المضمار القصير، بميدالية برونزية في سباق ألف متر للسيدات، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا" لعام 2026.وفي نهائي منافسات ألف متر للسيدات أمس في صالة "آيس سكتينغ أرينا" في مدينة ميلانو الإيطالية، قطعت كيم خط النهاية بزمن قدره دقيقة و28 ثانية و614 جزءا من الثانية، لتحتل المركز الثالث.وتعد هذه الميدالية هي السادسة لكوريا الجنوبية في هذه الدورة، والثالثة في رياضة التزلج السريع على المضمار القصير بعد ميدالية "إيم جونغ أون"، وميدالية "هوانغ ديه هون"، كما أنها الميدالية الأولى لمنتخب السيدات في هذه البطولة.من ناحية أخرى، حققت لاعبات المنتخب الكوري للكيرلنغ فوزا مثيرا على المنتخب الصيني بعد قلب النتيجة. ففي الشوط العاشر والأخير، تمكنت اللاعبة "كيم أون جي" في رميتها الأخيرة من إنهاء المباراة لصالح كوريا بنتيجة 10 مقابل 9.وبهذا الفوز، قفز المنتخب الكوري في رياضة "الكيرلنغ" إلى المركز الثاني المشترك، برصيد 4 انتصارات وهزيمتين في دوري المجموعات.وتبقى لكوريا الآن مواجهات حاسمة أمام كل من سويسرا والسويد وكندا.