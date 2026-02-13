نمو الناتج المحلي الكوري يتراجع إلى أقل مستوياته

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية قد تراجع إلى أقل مستوياته بين الدول الكبرى خلال الربع الرابع من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي بلغ سالب 0.276%. لتحتل كوريا الجنوبية المركز 22 من بين 24 دولة أعلنت عن بياناتها الأولية حتى يوم أمس الاثنين.وكانت أيرلندا الأقل نموا بنسبة سالب0.571% وتلتها النرويج بسالب 0.333%، ثم كوريا الجنوبية، ثم كندا بسالب0.1%، وإستونيا بسالب 0.012%.وفي المقابل، تصدرت ليتوانيا القائمة بنسبة 1.709%، وتلتها إندونيسيا بـ1.338%، والصين بـ1.2%، وبولندا بـ1.042%، وكل من البرتغال والمكسيك بنسبة بـ0.8%.وقد اتسم معدل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية العام الماضي بتقلبات حادة حيث تأرجح صعودا وهبوطا بشكل كبير على مدار الفصول الأربعة، فقد هبط في الربع الأول إلى سالب 0.219%، نتيجة لانكماش الثقة الاستهلاكية وتداعيات حالة الأحكام العرفية. وفي الربع الثاني، نجح الاقتصاد الكوري في الصمود مسجلا 0.675% بفضل الأداء القوي للصادرات، رغم الصدمة الناتجة عن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية. وفي الربع الثالث، سجل نموا أعلى من المتوقع بنسبة 1.334%.وعقب ذلك، تراجع النمو في الربع الرابع ليصل إلى سالب 0.276%، وهو مستوى أقل مما سُجل في الربع الأول. ويرجع السبب في ذلك إلى تأثير قاعدة المقارنة بعد النمو المرتفع في الربع الثالث، بالإضافة إلى البروز الواضح للركود العميق في قطاع الإنشاءات المحلي.وبذلك، استقر معدل النمو السنوي الإجمالي عند 1%.