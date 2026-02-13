الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

مجموعة العمل المالي تبقي على كوريا الشمالية ضمن قائمتها السوداء

Write: 2026-02-18 11:57:26Update: 2026-02-18 12:22:22

Photo : YONHAP News

قررت مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال الإبقاء على كل من كوريا الشمالية وإيران وميانمار ضمن  قائمتها السوداء.
وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية التابعة لهيئة الخدمات المالية الكورية اليوم الأربعاء أن هذا القرار تم اتخاذه في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية، الذي عقد في مكسيكوسيتي عاصمة المكسيك.
وقامت مجموعة العمل المالي بتقييم مدى امتثال دول العالم للمعايير الدولية، وقررت الإبقاء على كوريا الشمالية وإيران وميانمار ضمن قائمة الدول عالية المخاطر التي تتطلب اتخاذ إجراءات بسبب أوجه القصور الكبيرة.
وتم إدراج كوريا الشمالية وإيران على أنهما "أهداف للتدابير المضادة"، بينما تم إدراج ميانمار ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة المعروفة باسم "القائمة الرمادية".
