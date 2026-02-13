جايهوب عضو فرقة بي تي إس يتبرع بـ300 مليون وون للأطفال والشباب

Photo : YONHAP News

قدم المطرب "جايهوب" عضو فرقة "بي تي إس" اليوم الأربعاء تبرعات بقيمة 300 مليون وون لمستشفى سيول آسان ومنظمة المظلة الخضراء، من أجل تخصيصها لعلاج الأطفال المرضى، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.وقال مستشفى سيول آسان إن "جايهوب" تبرع بـ200 مليون وون لعيادة الأطفال التابعة للمستشفى، بعد أن قدم تبرعات مماثلة في العام الماضي.وبهذا ارتفع إجمالي تبرعات "جايهوب لمستشفى سيول آسان إلى 500 مليون وون.وأشار المستشفى إلى أنه يخطط لاستخدام تبرعات "جايهوب" لتحسين البيئة الطبية ومرافق العلاج للمرضى الأطفال والمراهقين، إلى جانب توفير الرعاية الطبية المنزلية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة وتشغيل برامج للعلاج النفسي.كما تبرع "جايهوب" بـ100 مليون وون لمنظمة المظلة الخضراء لرعاية الأطفال.وسوف يتم تخصيص هذا التبرع في تقديم منح دراسية لطلاب المدارس الثانوية.وسبق وأن قدم المطرب "جايهوب" تبرعات لمختلف الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال منظمة المظلة الخضراء منذ عام 2018.