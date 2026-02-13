تقرير يكشف عن وجود 256 ألف قطعة من التراث الثقافي الكوري منتشرة حول العالم

Photo : YONHAP News

أظهر تقرير رسمي أن أكثر من 250 ألف قطعة من التراث الثقافي الكوري منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم لأسباب مختلفة، من بينها السرقة والنهب والإهداء والشراء.وأوضح التقرير الصادر عن هيئة التراث الوطني ومؤسسة التراث الثقافي في الخارج، الكوريتان، اليوم الأربعاء، فإن 256 ألفا و190 قطعة من التراث الثقافي الكوري منتشرة حول العالم، وذلك حتى يوم الأول من شهر يناير الماضي، بزيادة مقدارها 8472 قطعة مقارنة بالعام الماضي.وأشار التقرير إلى أن اليابان هي الدولة التي تمتلك أكبر قدر من قطع التراث الثقافي الكوري في الخارج، حيث بلغ عدد قطع التراث الثقافي الكوري التي تمتلكها المرافق الثقافية والأفراد هناك 110 آلاف و611 قطعة، مما يشكل 43.2% من إجمالي عدد قطع التراث الثقافي الكوري المنتشرة حول العالم. وتلتها كل من الولايات المتحدة بـ68 ألف قطعة، وألمانيا بـ16 ألف قطعة، وبريطانيا بـ15 ألف قطعة.