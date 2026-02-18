النطق بالحكم على الرئيس السابق يون في قضية التمرد غدا الخميس

Photo : YONHAP News

سيصدر غدا الخميس 19 فبراير الحكمُ الأول على الرئيس السابق "يون صوك يول" في قضية قيادة التمرد المرتبط بإعلان الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر من عام 2024، حيث يأتي هذا الحكم القضائي بعد 443 يوما من إعلان قرار الأحكام العرفية.وصرحت مصادر قانونية بأن محكمة سيول المركزية ستعقد جلسة النطق بالحكم في قضية قيادة التمرد في الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد الخميس، كما ستصدر أحكاما على سبعة ضباط عسكريين وشرطيين، متهمين بالمشاركة في مهام ذات صلة بالتمرد، من بينهم وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، والمفوض العام السابق لوكالة الشرطة الوطنية "تشو جي هو".وقد طالب فريق التحقيقات الخاص بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام، بحق الرئيس السابق يون، وذلك في الجلسة الختامية التي عُقدت يوم الثالث عشر من شهر يناير الماضي، بينما طالب بالسجن المؤبد بحق الوزير السابق كيم، وبالسجن عشرين عاما بحق المفوض العام السابق تشو.ونظرا لأن محاكم الدرجة الأولى التي أصدرت أحكاما في قضيتيْ رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" ووزير الداخلية والأمن السابق "لي سانغ مين"، قد اعتبرت قرارَ الأحكام العرفية تمرداً، فإن الأنظار تتجه نحو ما إذا كانت محاكمة الرئيس السابق يون سوف تصدر أحكاما مشابهة.