كوريا الشمالية تشيد بتعبير سيول عن الأسف عن حادث اختراق الطائرات المسيرة

Photo : YONHAP News

قالت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إنها "تقدر تقديرا عاليا" وزير التوحيد الكوري الجنوبي لإعرابه عن الأسف والتعهد باتخاذ تدابير لمنع تكرار اختراقات الطائرات المسيرة لأجواء كوريا الشمالية.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، قالت "كيم" إنها تقدر تقديرا عاليا اعتراف وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جونغ دونغ يونغ" رسميا بتوغل طائرات مسيرة جنوبية في المجال الجوي الكوري الشمالي، وإعرابه عن الأسف والالتزام بمنع تكرار حوادث مماثلة.لكن "كيم" حذرت في الوقت نفسه من أنه إذا تكررت أي انتهاكات لسيادة كوريا الشمالية، بغض النظر عن المسؤول عنها أو الوسائل المستخدمة، فإن المتورطين فيها سيواجهون "عواقب وخيمة"، ووصفت هذه الرسالة بأنها ليست تهديدا بل مجرد تحذير واضح. وطالبت باتخاذ تدابير موثوقة لمنع تكرار ما وصفته بالانتهاك الخطير للسيادة، وهو ما سيخدم في نهاية المطاف مصلحة كوريا الجنوبية نفسها.وأضافت "كيم" أن القيادة العسكرية لكوريا الشمالية ستنفذ خطوات لتعزيز اليقظة على طول الحدود مع كوريا الجنوبية، مشددة على ضرورة حراسة الحدود مع العدو بحزم.وجاءت تصريحاتها بعد إعلان "جونغ" أن سيول ستراجع وتسعى إلى استعادة جزئية للاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018، بما في ذلك إقامة مناطق حظر الطيران.