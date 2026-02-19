الولايات المتحدة وإيران تتفقان على المبادئ الأساسية للمحادثات النووية

توصلت الولايات المتحدة وإيران لتوافق حول النقاط الجوهرية بشأن إبرام اتفاق نهائي في مفاوضاتهما النووية.وقالت تقارير وكالات الأنباء إن الجانبين عقدا مفاوضات استمرت 3 ساعات ونصف الساعة حول البرنامج النووي الإيراني يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة في جينيف.وجاء الاجتماع بعد 11 يوما من استئناف المفاوضات في عُمان، وسط توترات عسكرية متصاعدة.وبعد إجراء المناقشات، قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" للتلفزيون الحكومي إن "المحادثات كانت جادة وبناءة" بين البلدين، وقد أسفرت عن اتفاق على مجموعة من المبادئ. ولم يكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن الطرفين سيبدآن في صياغة اتفاق محتمل بناء على ذلك.وعقب هذا الإعلان، انخفض سعر خام غرب "تكساس" الوسيط، تسليم شهر مارس، بنسبة 0.89% إلى 62 دولارا و33 سنتا للبرميل في بورصة "نيويورك" التجارية.