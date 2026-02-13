مؤشر البورصة الكورية يتجاوز مستوى 5600 نقطة

Photo : YONHAP News

استمر مؤشر البورصة الكورية، كوسبي، في تسجيل أداء قوي خلال تداولات اليوم، وهو أول يوم تداول بعد عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، حيث تجاوز مستوى 5 آلاف و600 نقطة لأول مرة على الإطلاق.وسجل المؤشر 5.650.11 نقطة، بزيادة قدرها 143.10 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.وكان المؤشر قد استهل التداولات عند 5642.09 نقطة بزيادة 135.08 نقطة، ووصل إلى ذروته عند 5673.11 نقطة قبل أن يتراجع بدرجة طفيفة ليوازن مكاسبه الحالية.وقد اتجه المستثمرون الأفراد والأجانب للبيع، بينما انفردت المؤسسات بالشراء بصافي 431 مليارا و300 مليون وون، مما ساهم في دفع المؤشر نحو الأعلى.وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة نيويورك قد أغلقت الليلة الماضية على ارتفاع جماعي، ومع ذلك، شهدت السوق تقلبات ملحوظة، حيث فقدت الأسهم جزءا كبيرا من مكاسبها خلال الجلسة بعد أنباء عن مناقشة سيناريوهات "رفع أسعار الفائدة" في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في شهر يناير الماضي.وعلى هذه الخلفية افتتحت البورصة الكورية تداولاتها على ارتفاع، حيث شهدت الأسهم القيادية مثل سامسونغ للإلكترونيات وإس كي هاينكس إلى جانب معظم الأسهم الكبرى، أداء قويا من حيث القيمة السوقية.وسجل مؤشر كوسداك الذي يشمل شركات التكنولوجيا، قفزة حادة بلغت 45.50 نقطة ليصل إلى 1151.58 نقطة.