الحكم على الرئيس السابق يون صوك يول بالسجن المؤبد في قضية التمرد

Photo : KBS News

قضت الدائرة الجنائية الخامسة والعشرون في محكمة سيول المركزية، اليوم الخميس بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون سوك يول بعد إدانته في محاكمة الدرجة الأولى بتهمة قيادة تمرد على خلفية قضية الأحكام العرفية الطارئة في الثالث من ديسمبر. وكان المدعي الخاص في قضية التمرد قد طالب في الثالث عشر من الشهر الماضي بالحكم عليه بالإعدام.كما حكمت المحكمة على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون بالسجن لمدة 30 عاماً، وعلى القائد السابق للاستخبارات العسكرية نوه سانغ-وون بالسجن 18 عاماً، وعلى المفوض العام السابق للوكالة الوطنية للشرطة جو جي هو بالسجن 12 عاماً، وعلى مفوض شرطة سيول السابق كيم بونغ-سيك بالسجن 10 أعوام، فيما حُكم على القائد السابق لحرس الجمعية الوطنية في شرطة سيول موك هيون-تيه بالسجن ثلاث سنوات.واعترفت المحكمة بالتهم التي وجّهها الادعاء الخاص، معتبرةً أن الرئيس السابق يون كان قائد التمرد، وأن الوزير السابق كيم يونغ-هيون شارك في أداء دور رئيسي في تنفيذ مهام التمرد.وقال رئيس هيئة المحكمة القاضي جي غوي يون إن إرسال المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق يون، القوات العسكرية إلى الجمعية الوطنية بعد إعلان الأحكام العرفية يُعدّ جوهر هذه القضية، مضيفاً أن الهدف المتمثل في تقويض الدستور الوطني قد ثبت.وفي توضيحه لأسباب الحكم، أشار القاضي إلى أن إعلان الأحكام العرفية وما تبعه من أنشطة عسكرية وشرطية ألحق ضرراً بالغاً بالحياد السياسي للجيش والشرطة، وأدى إلى تراجع المكانة السياسية والمصداقية الدولية لجمهورية كوريا، مضيفاً أن المجتمع يشهد حالياً انقساماً سياسياً وصراعاً حاداً.كما لفت إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة، والإجراءات اللاحقة لإعلان الأحكام العرفية، والتحقيقات والمحاكمات واسعة النطاق، مؤكداً أن الكلفة الاجتماعية لهذه الأحداث هائلة ولا يمكن تقديرها. وأضاف أن الجنود وعناصر الشرطة والموظفين الذين نفّذوا الإجراءات وفق إعلان الأحكام العرفية تعرضوا لانتقادات اجتماعية كبيرة ويتحملون مسؤولية قانونية، كما تضررت ثقتهم في قانونية ومشروعية أوامر رؤسائهم.