الرئيس الأمريكي ترامب يذكر كوريا الجنوبية كداعم محتمل لجهود المساعدة في غزة

ذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية كواحدة من الدول المتوقع أن تشارك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الخميس في واشنطن خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي ضمن خطة الولايات المتحدة المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.وفي معرض حديثه عن الجهود الدولية لمساعدة غزة، قال "ترامب" إن اليابان قد التزمت للتو بجمع تبرعات للمساعدة، والتي ستكون "كبيرة جدا". وأضاف "ترامب" أن بعض الأرقام التي يتم الحديث عنها ستتكفل بها دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والفلبين وسنغافوره وغيرها.وقال "ترامب" إنه من المتوقع أن تشارك الصين، كما أنه يعتقد أن روسيا ستنضم أيضا.ووفقا لتصريحات "ترامب"، من المتوقع أن تحضر كوريا الجنوبية الحدث الذي تستضيفه اليابان وتعلن فيه عن خطط للمساهمة بمبلغ معين في إعادة إعمار غزة.