كوريا الشمالية تعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الشمالية المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، وهو الحدث السياسي الأبرز الذي يُعقد كل 5 سنوات.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن المؤتمر الحزبي افتتح في بيونغ يانغ أمس. وفي كلمته الافتتاحية، قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إن البلاد عززت بشكل لا رجعة فيه مكانتها الوطنية على الصعيد الخارجي، مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات عندما عقد المؤتمر الحزبي الثامن، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في المشهد السياسي العالمي وفي علاقاتها الخارجية.وتعتبر هذه التصريحات إشارة إلى وضع كوريا الشمالية كدولة حائزة لأسلحة نووية.ولم يذكر "كيم" الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية أو القدرات النووية مباشرة في خطابه، وبدلا من ذلك خصص جزءا كبيرا منه للقضايا الاقتصادية.ومن المتوقع أن يستعرض المؤتمر، الذي يحضره حوالي 5 آلاف مندوب، الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، كما سيحدد توجهات السياسة الداخلية والخارجية للسنوات الخمس القادمة.