وزارة الدفاع تؤكد أن مناطق حظر الطيران لن تؤثر على الجاهزية العسكرية

Photo : YONHAP News

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيضمن أولا فرض مراقبة محكمة على الحدود بين الكوريتين قبل إعادة فرض مناطق حظر الطيران في المنطقة.وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، تناولت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "جونغ بيت نا" المخاوف من انخفاض قدرات الاستطلاع والمراقبة في حالة إعادة فرض مناطق حظر الطيران في الجانب الجنوبي فقط.وأشارت إلى أن الوزارة تتشاور مع الوكالات ذات الصلة والولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، وأوضحت أنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لسد هذه الفجوة.وكان وزير التوحيد "تشونغ دونغ يونغ" قد أعلن أول من أمس أن سيول ستسعى إلى إعادة العمل جزئيا بالاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018، الملغاة حاليا، بما في ذلك إعادة العمل بمناطق حظر الطيران للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع.وستمنع منطقة حظر الطيران الطائرات العادية وطائرات الدرون من العمل في نطاق 15 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح في الجزء الشرقي و10 كيلومترات في الجزء الغربي.