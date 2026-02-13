رئيس الحزب المعارض يعرب عن صدمته من الحكم بالسجن المؤبد على يون

Photo : KBS News

أعرب رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في كوريا، "جانغ دونغ هيوك"، عن شعوره بـ"الحزن والصدمة" بسبب الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق الرئيس السابق "يون صوك يول" في محاكمته بتهمة التمرد.وقال "جانغ" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مقر البرلمان إن الحكم ليس سوى قرار صادر عن محكمة ابتدائية، وأن مبدأ افتراض البراءة يجب أن ينطبق على الجميع دون استثناء. ورفض رئيس الحزب المعارض دعوات الأعضاء الإصلاحيين داخل الحزب إلى قطع العلاقات مع "يون"، قائلا إن المطالبات المتكررة بالاعتذار والانفصال عن الرئيس السابق لن تؤدي إلا إلى زرع بذور الانقسام.وأضاف أن الحزب ظل يؤكد على أن إعلان الأحكام العرفية لا يشكل في حد ذاته تمردا، وأن محكمة سيول المركزية لم تقدم أسبابا كافية لإبطال هذا الموقف. وأضاف أن العيوب المنطقية في حكم المحكمة تعكس تأثيرات من ضمير القاضي الذي ترأس المحكمة.كما انتقد "جانغ" الرئيس "لي جيه ميونغ"، قائلا إن "يون" قَبِل حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة سيول، في حين أن "لي" أوقف 5 محاكمات بالاستناد إلى الحصانة بموجب المادة 84 من الدستور.ومن ناحية أخرى انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "جونغ تشونغ ريه" بشدة نظيره رئيس حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "جانغ دونغ هيوك" لقوله إن افتراض البراءة يجب أن ينطبق على الرئيس السابق "يون صوك يول"، ووصف هذه التصريحات بأنها "مشينة ومتهورة" وتفتقر إلى الحد الأدنى من اللياقة والمنطق.وخلال اجتماع المجلس الأعلى للحزب الحاكم اليوم الجمعة، تساءل "جونغ" عما إذا كان "جانغ" قد تجاوز الدعوة إلى "إعادة يون إلى منصبه" وأصبح الآن يعمل فعليا كمتحدث باسم "يون". وأدان رئيس الحزب الديمقراطي عدم وعي "جانغ" بالتاريخ وسوء فهمه للديمقراطية وخيانته لمشاعر الجمهور وتجاهله للمبادئ الدستورية، معتبرا أن "جانغ" قد تجاهل دعوات الجمهور وأعضاء الحزب لقطع العلاقات مع القوى المؤيدة لـ"يون".وجادل بأن حزب قوة الشعب بقيادة "جانغ"، إلى جانب القوى "المتمردة" المرتبطة بـ"يون"، لن يتمكن من تجنب حكم الشعب، وحث الحزب على "العودة إلى رشده".وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "باك سو هيون" للصحفيين في وقت لاحق إن التاريخ قد يعرّف موقف حزب قوة الشعب على أنه "تمردٌ ثانٍ".كما حذر "باك" من أنه مهما حاول حزب قوة الشعب تغيير صورته، فإن هويته كحزب متحالف مع "القوى المتمردة" ستنكشف.