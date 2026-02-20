مواجهة جوية قصيرة بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

وقعت مواجهة جوية قصيرة بين مقاتلات تابعة للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، ومقاتلات صينية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن دفعت تدريبات جوية أمريكية واسعة النطاق فوق البحر الأصفر بكين إلى إرسال مقاتلاتها إلى المنطقة.وصرحت مصادر عسكرية اليوم الجمعة بأن 10 طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" تابعة للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كانت قد أقلعت من قاعدة "أوسان" الجوية في "بيونغ تيك" يوم الأربعاء وحلقت فوق المياه الدولية في منطقة تقع بين منطقتي تحديد الهوية الجوية لكوريا الجنوبية والصين، دون انتهاك المجال الجوي المتداخل. ومع اقتراب الطائرات الأمريكية من منطقة تحديد الهوية الصينية، أرسلت الصين طائرات مقاتلة خاصة بها، مما أدى إلى مواجهة مؤقتة دون وقوع اشتباك فعلي.وقد أبلغت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجيش الكوري الجنوبي مسبقا عن التدريبات، لكنها لم تقدم تفاصيل محددة عن الغرض منها أو خطط الطيران.ورفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تأكيد تفاصيل الموقف، واكتفت بالقول إن كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تحافظان على موقف دفاعي مشترك قوي.