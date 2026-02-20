كوريا الجنوبية تشارك في اجتماع مجلس السلام بقيادة ترامب

Photo : YONHAP News

حضرت كوريا الجنوبية الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة والذي انطلق الشهر الماضي.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن السفير الكوري السابق في مصر "كيم يونغ هيون" مثّل الحكومة الكورية الجنوبية في الاجتماع الأول الذي عقد في واشنطن أمس الخميس.وأكدت الوزارة على أن الحكومة الكورية تدعم قيادة "ترامب" في تعزيز السلام في غزة، موضحة أنها ستواصل الانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وقد شاركت كوريا الجنوبية في الاجتماع بصفة مراقب غير عضو.وردا على سؤال حول إمكانية الانضمام رسميا إلى مجلس السلام في المستقبل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "باك إيل" أمس الحكومة ستدرس هذا الأمر بعناية، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة.وخلال الاجتماع، ذكر "ترامب" كوريا الجنوبية كواحدة من الدول التي ستشارك في إعادة إعمار قطاع غزة.