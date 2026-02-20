الشرطة تراجع إجراءات السلامة قبل حفل بي تي إس في ميدان كوانغ هوا مون

Photo : YONHAP News

مع توقعات بتجمع حوالي 260 ألف شخص في ميدان "كوانغ هوا مون" في سيول لحضور حفل عودة "بي تي إس" يوم 21 مارس، قامت الشرطة بمراجعة إجراءات السلامة الخاصة بالحدث.وتمت مراجعة تدابير إدارة الحشود والأمن قبل الحفل الذي طال انتظاره للفرقة الكورية الشهيرة، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول "باك جونغ بو".وتخطط الشرطة لتقسيم المكان إلى 4 أقسام وفقا لمستويات كثافة الحشود وإدارة الحشود كما هو الحال في الملاعب، باستخدام عشرات الأسوار والممرات المؤقتة.وطلبت السلطات من شركة مترو سيول، المشغلة لمترو الأنفاق الذي تديره المدينة، أن تمر القطارات دون توقف في ذلك اليوم، في محطات "كوانغ هوا مون" و"كيونغ بوك كونغ" و"سيتي هول" القريبة من الحفل، كما سيتم تقييد حركة المرور في المنطقة، مع الإعلان عن توقيت القيود عبر اللافتات الإلكترونية على الطرق.وسوف تقوم فرق مخصصة بمراقبة الأفعال غير القانونية مثل محاولات عرقلة بيع التذاكر واستخدام البرمجيات للحصول على التذاكر بشكل غير عادل وبيع التذاكر في السوق السوداء، فضلا عن الجرائم الجنسية والسرقة.